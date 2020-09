João Gomes Cravinho falava na cerimónia de inauguração da estação e do Posto Marítimo, no porto de pesca de Quarteira, concelho de Loulé, onde esteve acompanhado pelo diretor-geral da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“Estamos a corresponder às necessidades de uma população que acorre às praias e usa as águas também para a sua vivência - os pescadores - e dos desportistas que fazem o desporto no mar e que precisam do apoio desta estrutura”, afirmou aos jornalistas o titular da Defesa

O ministro revelou que, desde maio, a estação salva-vidas já interveio em “51 ocorrências”, que representam “vidas salvas” e “só por isso” já foi recuperado o investimento feito pela Câmara Municipal de Loulé e pela Docapesca, numa colaboração com a AMN no “cumprimento desta ambição, que corresponde servir da melhor maneira a população”.

Já o diretor-geral da Autoridade Marítima Nacional realçou que os tripulantes da estação de salva vidas “passam a ter instalações no porto de Quarteira”, o que permite uma prontidão “de meia hora” e uma “maior rapidez na resposta” do que ter de “deslocar uma lancha do porto de Ferragudo”, no concelho de Lagoa, a quase 40 quilómetros de distância.

Considerando que no âmbito nacional o dispositivo “está equilibrado”, o vice-almirante Luís Sousa Pereira classificou a situação de Quarteira como a “mais premente e preocupante”, com “algum ajuste que possa ser feito” nas outras estações a centrar-se “mais no tipo de embarcação e não na sua localização”.