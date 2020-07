Já o bastonário da Ordem dos Médicos acusou Manuel Heitor de fazer uma "pressão brutal" sobre a Agência de Avaliação e Acreditação (A3ES) para a abertura de novos cursos de medicina.

Depois de uma primeira reação da Ordem a lembrar que a criação de mais vagas no ensino superior é uma competência do Ministério, Miguel Guimarães considerou que a posição manifestada por Manuel Heitor no sábado passado - na qual falou de uma "mensagem claríssima" de que "a abertura e a diversificação do ensino da Medicina deve ser feita através de novas ofertas por outras instituições" -, até "pode levantar outro tipo de suspeitas".

"Nada tenho contra a formação de qualidade e se é feita no setor público ou no setor privado. Aquilo que o ministro fez - e que não está correto e antigamente era impossível - foi pressionar de forma brutal a sua própria agência, a A3ES, para que esta aprove os novos cursos de Medicina. E isto não está bem", sublinhou, acrescentando: "O ministro sabia que as escolas médicas não têm mais capacidade".

A Ordem dos Médicos esclareceu que não tem interferência na abertura de novos cursos de medicina ou no aumento de vagas nos já existentes, referindo que essa competência é do Ministério do Ensino Superior e das universidades.

Na sexta-feira, a Direção-Geral do Ensino Superior divulgou os dados do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2020-2021, que confirmam a decisão já anunciada pelas universidades em manter o mesmo número de vagas, apesar da possibilidade de aumento.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior considerou que a manutenção das vagas para os cursos de Medicina torna clara a necessidade disponibilizar o ensino desta área noutras instituições, públicas ou privadas.