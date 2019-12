“Antes dos Reis [6 de janeiro] vai ser publicado um despacho pela senhora secretária de Estado do Ambiente, não só por vossa causa, mas por outras causas também, que vai limitar, e de que maneira, a possibilidade de importar resíduos para aterros, como o aterro do Sobrado”, disse o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, a várias dezenas de habitantes de Sobrado que se manifestaram hoje de manhã pelo encerramento daquele aterro no concelho de Valongo, no distrito do Porto.

Antes de entrar para a cerimónia de inauguração da sede do Parque das Serras do Porto, em Valongo, o ministro João Matos Fernandes fez questão de se dirigir aos manifestantes que se concentraram à frente do novo edifício com faixas negras, bombos e pandeiretas, para anunciar a medida.

“Essa é certamente uma boa notícia e é certamente uma notícia que vai ter boas consequências”, afirmou o ministro, asseverando que o anúncio que fez não é “nenhuma promessa” e que a decisão é “mesmo para ser feita”.

Em declarações à Lusa, Marisol Marques, porta-voz da Associação Jornada Principal, promotora da manifestação, admitiu ter hoje recebido uma “boa notícia de Natal”, mas assegurou que vão estar atentos ao futuro e, se nada for feito, para o ano voltam à luta.