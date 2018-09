“Temos, de facto, um problema com a qualidade da água que já dissemos que é [um problema] e, por isso, não vale a pena reclamar nenhuma reunião. Nós temos estado em conversação contínua com os nossos colegas espanhóis, sendo que, de facto, a albufeira de Cedillo [Espanha], neste momento, está parcialmente eutrofizada e tem água com muito má qualidade e isso é, obviamente, uma preocupação para nós e que estamos a gerir em conjunto”, explicou João Matos Fernandes.

O ministro reagia assim a um comunicado da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, no qual os ambientalistas pedem ao Governo para solicitar uma “reunião urgente” com Espanha para encontrar uma "solução para a situação crítica do rio Tejo", assinalando que a qualidade da água tem piorando nalgumas zonas.

O ministro do Ambiente negou que a qualidade da água tenha piorado, adiantando que o Governo está a acompanhar a situação no Tejo “não é dia a dia, é hora a hora” e, apesar de ainda não ter na sua posse os valores de hoje, adiantou que “os de ontem [terça-feira] já eram mais positivos do que nos dias anteriores”.

“O que temos feito no Tejo, contra a vontade da Associação Zero, está à vista de todos, tirámos todas as lamas da albufeira de Fratel e hoje a qualidade de água do Tejo não se compara com aquilo que, infelizmente, foi no passado recente”, acrescentou.