No Uruguai, o ministro vai participar em iniciativas a bordo do Sagres, reunir-se com os ministros uruguaios da Indústria e Habitação e com o vice-ministro do Meio Ambiente.

João Pedro Matos Fernandes irá, na capital do Uruguai, Montevideu, apresentar a política climática portuguesa e participar na cerimónia de posse do novo Presidente do país, Luis Lacalle Pou, eleito em novembro.

O navio-escola Sagres iniciou em 05 de janeiro em Lisboa a viagem comemorativa dos 500 anos da circum-navegação da Terra feita pelos navegadores português Fernão de Magalhães e espanhol Juan Sebastián Elcano (1519-1522).

A embarcação da Marinha Portuguesa estará em Montevideu até quinta-feira, altura em que segue para Buenos Aires, capital da Argentina.