O ministro grego, Kostas Karamanlis, demitiu-se esta quarta-feira, após a colisão de um comboio de passageiros com um de mercadorias que fez pelo menos 40 mortos e dezenas de feridos na terça-feira à noite.

Em comunicado, Karamanlis referiu que "quando algo tão trágico acontece, é impossível continuar e fingir que não aconteceu", salientando que se trata de "responsabilidade política".

"Por essa razão, anuncio a minha renúncia ao cargo de ministro das Infraestruturas e Transportes. É o que sinto como um dever, como sinal de respeito à memória das pessoas que morreram tão injustamente, e assumindo a responsabilidade pelos erros do Estado grego e do sistema político grego ao longo da história. Do fundo do meu coração, expresso minha tristeza e meu apoio às famílias das vítimas", salientou o ministro demissionário.