A importância de atrair estudantes estrangeiros voltou hoje a ser sublinhada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), Manuel Heitor, durante o seminário “Ensino Superior em Portugal, uma estratégia para o futuro”, que está a decorrer no Conselho Nacional de Educação (CNE).

A intervenção do governante surge no dia em que o jornal Público divulga uma tese de mestrado que defende, precisamente, que as universidades portuguesas não estão preparadas para acolher o crescente número de estudantes estrangeiros que as procuram.

Cursos que são anunciados em inglês mas que acabam por ser ministrados em português foi um dos problemas identificados.

Questionado pela Lusa à margem do encontro, o ministro admitiu que “há casos (de instituições) com grande capacidade e casos de menor capacidade”.

“As instituições têm de se responsabilizar por esses processos e fazê-lo de uma forma sistemática”, disse Manuel Heitor, sublinhando que existem novos diplomas, que estão em discussão pública, que incluem “um conjunto sério de medidas ao nível da internacionalização”.

Para o ministro, acolher estudantes estrangeiros é importante para o desenvolvimento científico e académico português.

Entre as medidas legislativas que estão em discussão pública, está também uma reorganização da rede de ensino superior, que prevê a redução de vagas de 1.º ciclo nas instituições situadas em Lisboa e no Porto e aumento no resto do país.

Manuel Heitor garante que “o número total de vagas no ensino superior” vai aumentar.