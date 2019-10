"É um passo enorme porque consolida a importância do português. [...] Nós continuamos a fazer um caminho, que é um caminho de décadas, não é uma coisa que se consiga de um dia para o outro, e a nossa ambição é que algum dia o português se possa reunir ao árabe, ao chinês, ao russo, ao espanhol, ao francês e ao inglês como uma das então sete línguas oficiais das Nações Unidas", disse o ministro.

No discurso inaugural do colóquio, que reúne dezenas de falantes de português numa das principais universidades francesas, Augusto Santos Silva sublinhou ainda que a importância da língua depende de vários fatores, nomeadamente da literatura.

"A força de uma língua não depende só da geografia e da demografia, também não existe apenas pela dimensão da sua utilização quotidiana. A força de uma língua mede-se de forma determinante pela força da literatura que a exprime e a transforma", frisou o ministro.

Entre os temas do colóquio está a importância das comunidades lusófonas em França, o desenvolvimento do ensino do português em França ou ainda o português como língua de criação e encontro de culturas.