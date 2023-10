A Santa Casa da Misericórdia de Serpa (SCME) justificou o fecho do serviço de urgência do hospital daquela cidade alentejana, no distrito de Beja, com a "grave situação económica" da instituição, que provoca a falta de médicos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a SCMS, que gere a unidade hospitalar, explicou que, "devido à grave situação económica que a instituição atravessa, não foi possível garantir disponibilidade de médicos". "Por isso, o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) do Hospital de São Paulo não está em funcionamento desde o dia 30 de setembro de 2023", salientou, no comunicado, a Mesa Administrativa da SCMS. Apelando à compreensão da população do concelho, a instituição disse esperar que "a situação possa ser ultrapassada", mas não apontou uma data para a reabertura do SAP ou serviço de urgência. "Com o apoio em curso da União das Misericórdias Portuguesas, contamos retomar o funcionamento do serviço de urgência, mas também abrir a unidade médico-cirúrgica", limitou-se a adiantar. Na segunda-feira, o Movimento em Defesa do Hospital de São Paulo manifestou preocupação com o encerramento do serviço de urgência daquela unidade, desde o dia 30 de setembro passado, temendo o fecho definitivo daquela valência. Nesse dia, em declarações à Lusa, o porta-voz do movimento, Luís Mestre, referiu que a população de Serpa não dispunha de informações por parte da Misericórdia sobre este encerramento do serviço. "Foi colocado apenas um papel na porta a dizer que o serviço está fechado", disse, na altura. Luís Mestre indicou então que o fecho do serviço se devia "à falta de médicos", explicando que alguns clínicos que ali prestavam serviço tinham saído "devido à irregularidade dos pagamentos". "Não temos aqui qualquer resposta para a população", alertou o responsável, realçando que o Centro de Saúde de Serpa dispõe "apenas de consultas com médicos de família e não tem consulta de recurso" para situações de urgência. Assinalando que "cerca de 30% da população" do concelho não tem médico de família, o porta-voz do movimento salientou que muitos tinham "no SAP deste hospital o único recurso" em caso de doença. "Esta situação tem-se vindo a agravar este ano, com fechos sucessivos e, agora, com este, que é o mais longo e que pode nem ter retorno", acrescentou.