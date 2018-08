Portugal tem “uma boa presença” no certame “que testemunha as relações históricas de amizade e cooperação”, referiu.

“Desejamos que essa cooperação se reforce e se traduza em oportunidades de mais empregos para moçambicanos”, acrescentou Carlos Agostinho do Rosário, em declarações à Lusa.

No final da visita ao espaço português, o governante deixou um convite à delegação portuguesa: “Venham mais vezes à FACIM”.

Portugal “é um parceiro de sempre de Moçambique e continuará a ser. É essa a mensagem que venho reforçar”, referiu Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização.

O governante participou na inauguração da principal feira de negócios moçambicana, tal como já o tinha feito em 2017, e disse ter notado diferenças.

“Há diferenças substantivas, acima de tudo de tudo no ambiente que vivemos. Os indicadores macroeconómicos melhoraram”, referiu.

“Depois de vários anos em que o investimento direto português decresceu em Moçambique, em 2017 houve um ligeiro aumento”, destacou, além de várias visitas a um e outro país de delegação governamentais e institucionais nos últimos 12 meses – e que culminaram com a vista do primeiro-ministro português, António Costa, a Maputo no início de julho.