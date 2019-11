Um trabalhador nas obras de construção dos megaprojetos de gás natural, residente em Palma, recebeu ordens da sua empresa para não entrar ao serviço hoje e aguardar indicações.

“Hoje não tivemos oportunidade de oferecer os nossos serviços”, referiu o homem, que preferiu o anonimato.

“A empresa disse para irmos para casa, para tentarmos repousar”, disse, acrescentando que na sexta-feira voltará a apresentar-se.

A mesma informação foi relatada por outros trabalhadores das construtoras.

“A empresa disse para amanhã [sexta-feira] voltarmos ao serviço para podermos ter as últimas informações: se ainda vamos dar continuidade [ao trabalho] ou parar”, detalhou outro funcionário.

“Seguros nós não estamos”, acrescentou: há vários locais “onde os militares se instalaram”, mas os ataques continuam a acontecer.

“Lá, onde estamos [a trabalhar] temos militares. Mesmo na zona onde houve este problema [na quarta-feira] tem militares perto”, só que os ataques continuam e isso causa receio.

“Desconfiamos dessa proteção”, sublinhou.

Um deles defende que para “todas as empresas com pessoal em Palma, seria conveniente reunirem, mandar todo o pessoal para casa” e concertarem posições com as autoridades.

Só “depois de boa conversa” deveriam “trazer de volta os trabalhadores”, concluiu.

Apesar das tentativas, a Lusa não conseguiu obter esclarecimentos das autoridades, nem das empresas.

A onda de violência na região que teve origem há dois anos em mesquitas radicalizadas já provocou cerca de 300 mortes na província de Cabo Delgado e afeta 60.000 pessoas, obrigadas a abandonar as suas terras e locais de residência, de acordo com a mais recente revisão do plano global de ajuda humanitária das Nações Unidas.

A aldeia de Nsemo pertence à localidade de Mute, posto administrativo de Palma sede, vila em cujas imediações está a ser construída a futura ‘cidade do gás’, um dos maiores investimentos privados de sempre em África, cujas previsões indicam que pode ascender a 50 mil milhões de dólares (mais de 45 mil milhões de euros).

Os trabalhos de consórcio petrolíferos liderados pela Total, Exxon Mobil e Eni movimentam cerca de cinco mil trabalhadores, segundo anunciado pelas empresas, sobretudo em obras de construção civil, que incluem alguns empreiteiros portugueses.