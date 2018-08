O advogado e ex-deputado José Ribeiro e Castro, que participou na vigília em Lisboa que assinalou o desaparecimento, afirmou que “tem havido falha de Estado por parte de Moçambique”, onde “a segurança pessoal” do empresário “estava inteiramente à guarda das autoridades e da polícia do país”.

Ana Gomes notou que “a cada dia que passa sem qualquer resultado ou explicação das autoridades de Moçambique sobre o que aconteceu ao empresário português, adensam-se as suspeitas de que o silêncio não será porque nada sabem, ou porque nada querem saber, é porque sabem e nada querem dizer porque tudo as compromete, por ação ou omissão, neste crime de desaparecimento forçado”.

“O Ministério da Justiça está a acompanhar com interesse e cuidado o processo, dentro do respeito pela soberania dos Estados”, acrescentou a mesma fonte, que se aguarda “a boa prossecução da investigação em causa”.

“Houve contactos com o Ministério da Justiça moçambicano, que assegurou que o processo se encontra a ser investigado pelas autoridades judiciárias competentes”, salientou hoje uma fonte do ministério português.

“Não pode compreender-se esta completa omissão de notícias e dados objetivos ao fim de tanto tempo”, declarou, assinalando que, na sexta-feira, Américo Sebastião, comemora 50 anos.

José Ribeiro e Castro instou as autoridades moçambicanas a “comoverem-se com a dor e a ansiedade da família, abrindo, finalmente, as portas à cooperação estreita com a PJ, para favorecerem o rápido esclarecimento deste drama que atingiu este compatriota e consolidarem a confiança entre os dois Estados”.

Américo Sebastião foi raptado numa estação de abastecimento de combustíveis em 29 de julho de 2016, em Nhamapadza, distrito de Maringué, no centro do Moçambique.

Segundo a família, os raptores usaram os cartões de débito e crédito para levantarem “4.000 euros”, não conseguindo mais porque as contas foram bloqueadas logo que foi constatado o desaparecimento.

Nunca mais se soube o paradeiro de Américo Sebastião desde o rapto, perpetrado por homens fardados, que algemaram o empresário e o colocaram dentro de uma das duas viaturas descaracterizadas com que deixaram o posto de abastecimento de combustíveis.