Desde outubro de 2017, os ataques de grupos armados não identificados com origem em mesquitas já provocaram, pelo menos, 150 mortos em Cabo Delgado.

Atualmente, centenas de pessoas fazem parte das equipas de ajuda humanitária que estão no terreno naquela província depois da passagem, a 25 e 26 de abril, do ciclone Kenneth – o primeiro a atingir o Norte de Moçambique, desde que há registos e que foi classificado com um grau de destruição de categoria quatro (numa escala de um a cinco, do mais fraco ao mais forte).

A tempestade matou 43 pessoas e afetou cerca de 250.000 pessoas, segundo o mais recente levantamento provisório das autoridades.

Os ataques armados levaram os responsáveis pelas operações de assistência humanitária a avaliarem, durante o fim-de-semana, a situação na zona atacada – uma das que recebe apoio – e a distribuição de ajuda continua.

No total, o PAM já forneceu assistência alimentar a quase 50.000 pessoas em Cabo Delgado desde que o ciclone Kenneth atingiu a província, disse hoje à Lusa fonte da agência.

Moçambique foi pela primeira vez atingido por dois ciclones na mesma época chuvosa (de novembro a abril), depois de em março o ciclone Idai, de categoria três, ter atingido o centro de Moçambique, onde provocou 603 mortos.