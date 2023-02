“O Ministério dos Negócios Estrangeiros ordenou a presença urgente do embaixador da Federação da Rússia, Oleg Vasnetsov, para comunicar à parte russa a inaceitável violação do nosso espaço aéreo”, refere um comunicado publicado no portal da diplomacia de Chisinau.

Na mesma nota, acrescenta-se que a “Rússia continua a guerra agressiva contra a Ucrânia” e que “os ataques com mísseis contra o país vizinho (Ucrânia) afetam de forma direta e negativa a vida dos cidadãos moldavos”.

Chisinau já tinha denunciado que (dois) mísseis russos tinham cruzado o espaço aéreo moldavo durante um ataque russo contra a Ucrânia.

Segundo o Ministério da Defesa da Moldova, a violação do espaço aéreo do país ocorreu às 10:18 (08:18 em Lisboa).

Um dos projéteis sobrevoou “a localidade de Mocra, na região separatista da Transnístria e depois Cosauti, no distrito de Soroca”, dirigindo-se depois para a Ucrânia, indica ainda o Ministério da Defesa da Moldova.

A Moldova reagiu após as informações difundidas pelo chefe do Estado Maior do Exército da Ucrânia, Valery Zaluzhny, que os mísseis de cruzeiro Kalibr ”tinham cruzado a fronteira entre a Ucrânia e a Moldova”.

Zaluzhny disse ainda que o espaço aéreo da Roménia também foi violado pela Rússia, durante o ataque de hoje, lançado do Mar Negro.

Não é a primeira vez que a Rússia é acusada de violar o espaço aéreo da Moldova.

Em outubro do ano passado, Chisinau denunciou a passagem de três mísseis de cruzeiro disparados de navios de guerra russos no Mar Negro.

Na altura, o embaixador da Rússia também foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Chisinau.

No ano passado, foram também encontrados fragmentos de um míssil, supostamente russo, em território da Moldova, após um ataque das forças russas contra o território ucraniano.

Kiev indicou que a Rússia disparou hoje “seis mísseis de cruzeiro Kalibr” e pelo menos “35 mísseis S-300” contra alvos localizados em Kharkiv e Zaporijia, na Ucrânia.

As forças russas lançaram ainda “sete drones (aparelhos não tripulados) Shahed” contra “outros pontos estratégicos” na Ucrânia.

“O inimigo [Rússia] atingiu cidades e infraestruturas essenciais na Ucrânia”, disse hoje o Exército de Kiev em comunicado.

As autoridades militares de Kiev fizeram soar os alarmes de ataque aéreo na capital da Ucrânia onde foram sentidas explosões, hoje de manhã.