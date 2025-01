A Rússia disparou hoje mais de 40 mísseis contra o setor energético da Ucrânia, anunciou o Presidente ucraniano, com as autoridades locais a darem conta de terem sido atingidas infraestruturas essenciais no oeste do país.

“Em pleno inverno, o alvo dos russos mantém-se inalterado: o nosso setor energético”, escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP. “Entre os alvos estão as infraestruturas de gás e as instalações de energia que garantem uma vida normal à população”, acrescentou. Zelensky é esperado hoje em Varsóvia para um encontro com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk. A Rússia tem vindo a atacar a rede elétrica e outras infraestruturas ucranianas desde que invadiu a Ucrânia há quase três anos, provocando regularmente cortes de energia generalizados em todo o país, sobretudo no inverno. As autoridades ucranianas disseram que os ataques de hoje atingiram infraestruturas essenciais no oeste da Ucrânia. “Duas infraestruturas essenciais foram atingidas nos distritos de Drogobytch e Stryi”, declarou o governador da região de Lviv, Maksym Kozytsky, num comunicado citado pela AFP. O governador acrescentou que um míssil caiu perto de uma casa na aldeia de Sknyliv, criando uma cratera de seis metros de largura, sem causar quaisquer vítimas. Na região vizinha de Ivano-Frankivsk, o ataque visou “locais de infraestruturas essenciais”, sem causar vítimas, segundo a governadora do território, Stitlana Onychtchouk. “O inimigo não para de aterrorizar os ucranianos”, declarou o ministro da Energia, Herman Halushchenko, nas redes sociais. O operador nacional de eletricidade Ukrenergo anunciou também cortes de energia de emergência em sete regiões ucranianas do leste, centro e sul. A iniciativa russa surge um dia depois de um ataque a instalações energéticas e militares na Rússia, que a Ucrânia considerou ser o maior que realizou em solo russo desde o início da guerra. O ataque ucraniano visou refinarias de petróleo e depósitos de combustível, bem como fábricas de produtos químicos que, segundo Kiev, fabricam componentes para as forças armadas russas. O exército ucraniano disse que os ataques visaram alvos “a uma distância de 200 a 1.100 quilómetros no interior da Rússia”. O Ministério da Defesa russo disse que o ataque ucraniano de terça-feira envolveu seis mísseis ATACMS norte-americanos e seis mísseis Storm Shadow britânicos. O ministério garantiu que todos os projéteis foram abatidos sem causar vítimas. A Rússia prometeu uma retaliação sistemática a qualquer ataque de mísseis ocidentais no seu território e ameaçou atingir o centro de Kiev ou utilizar o seu novo míssil hipersónico experimental Oreshnik. As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes. A guerra foi desencadeada pela invasão russa da Ucrânia ordenada em fevereiro de 2022 pelo Presidente Vladimir Putin para “desmilitarizar e desnazificar” o país vizinho. Desconhece-se o número de vítimas civis e militares em quase três anos de combates, mas diversas fontes, incluindo a Organização das Nações Unidas, têm admitido que será elevado.