Os programas de diversidade têm sido tema de muitos debates desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Nos últimos anos, os programas americanos "Diversidade, Equidade e Inclusão" (DEI) foram criticados por conservadores, com principal evidência no início do segundo mandato de Trump.

As empresas que implementam tais políticas foram ameaçadas com potenciais ações judiciais tendo, por isso, várias marcas, incluindo a Meta e o McDonald's, eliminado ou reduzido drasticamente os seus programas de DEI.

Esse retrocesso, no entanto, não se limita aos Estados Unidos. "As tensões sociais frequentemente decorrem da discriminação sistémica de longa data com base em raça, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género, condição de migrante, casta e outras características", disse Türk.

"As políticas para abordar essa discriminação tiveram sucessos significativos em todas as regiões do mundo", acrescentou.

"Quando observamos o retrocesso em relação a estas políticas, vemos o que realmente significa: uma distorção fundamental que revela uma decisão estratégica de usar grupos vulneráveis como bodes expiatórios", denunciou.

O alto comissário também denunciou a persistência do "legado brutal do colonialismo". "O racismo continua a ser uma praga", acrescentou, lamentando que "pessoas de ascendência africana continuem a sofrer desproporcionalmente com o uso excessivo da força".

Türk também alertou para o aumento da discriminação contra as mulheres, assim como para "restrições legais, discurso de ódio e até violência" contra pessoas LGBTQIA+.