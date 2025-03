O Money Talks 2025, que se realiza nos dias 29 e 30 de março no Hotel Vila Galé Évora, junta mais de 25 especialistas para discutir estratégias de gestão de finanças pessoais, investimento e criação de riqueza.

Os mais de 25 oradores confirmados são especialistas nas mais diversas áreas das finanças pessoais, investimentos e negócios e têm provas dadas no ensino dessas temáticas a centenas ou mesmo milhares de pessoas ao longo dos últimos anos.

Entre os oradores confirmados estão referências da área como Catarina Brandão (autora de “Tenha mais dinheiro na carteira”), Catarina e Raffik (educadores e consultores financeiros), Cristina Judas (educadora financeira infantil), Gabriel Ferreira (distinguido pela Forbes na área das finanças pessoais), Inês Correia (autora de “Dinheiro para Elas”), Marisa Teixeira (especialista em contabilidade e finanças), Pedro Pedrosa (especialista em crédito), Ricardo Matos (especialista em investimento imobiliário), Sérgio Rodrigues (especialista em finanças pessoais e presença assídua na TV), Tocha (especialista em investimento em startups), entre muitos outros. Os criadores do evento, Tomás Caeiro e Diogo Bhovan, serão os anfitriões.

Durante os 2 dias imersivos, serão abordados 9 grandes temas: psicologia financeira, investimentos (ações, ETFs, criptomoedas, imobiliário, startups), fiscalidade, poupança, independência financeira, gestão de dívida, educação financeira para crianças e outros. O programa inclui mais de 20 momentos de aprendizagem e 7 momentos de networking incluindo uma sunset party com DJ ao vivo.

Esta 1ª edição conta com o apoio do Crédito Agrícola, Remax, UWU, XTB, Goparity, E.R. do Turismo do Alentejo, The Next Big Idea e muitos outros.

Todas as informações do evento estão disponíveis em money-talks.pt. As vagas são limitadas.