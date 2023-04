O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro (C), acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas (E), e pelo secretário-geral do PSD, Hugo Soares (D), durante um passeio pelo centro histórico de Lisboa, inserido no programa "Sentir Portugal em...", após uma viagem de comboio entre o Cacém e a estação do Rossio, em Lisboa, 17 de abril de 2023. Lisboa é o 8.º distrito escolhido por Luís Montenegro, na sequência do compromisso que assumiu no 40.º Congresso, de passar uma semana por mês nos diferentes distritos de Portugal. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

