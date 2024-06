O primeiro-ministro Luís Montenegro reagiu aos resultados das Eleições Europeias, antes do cabeça de lista, Sebastião Bugalho. "As minhas primeiras palavras são para saudar povo português, pela circunstância de hoje ter cumprido uma das funções mais nobres que a soberania e democracia nos trouxeram", afirmou.

De seguida assumiu que a AD não conseguiu o seu primeiro objetivo, ter mais um voto que o PS, na reação aos resultados das eleições europeias.

“O resultado de hoje dá-nos muito, muito alento para cumprirmos a caminhada que nos trouxe até aqui”, disse. "Tivemos mais votos em relação às últimas duas europeias e mantivemos a nossa representação no Parlamento Europeu (sete eurodeputados)", sublinha.

O presidente do PSD saudou também todo o povo português nestas Eleições Europeias e elogia a forma como correu o voto em mobilidade, apesar de alguma "apreensão" no início da semana. "Esta prova foi superada", sublinha.

Acrescenta ainda que "o Governo não esteve em campanha eleitoral, esteve a cumprir os seus compromissos". "Todos os que acenam com esse argumento, eram os que 30 dias depois de termos tomado posse, que éramos um Governo de inação e que não conseguíamos cumprir as nossas promessas", sublinhou Luís Montenegro.

No fim, dirige-se a Sebastião Bugalho: "Nós estamos orgulhosos, agradecidos e reconhecidos pela campanha que conseguiste fazer".

"Apostar na juventude, apostar naqueles que fazem bem, naqueles que têm valor, que têm capacidade de fazer um pouco mais que os outros foi a marca que quisemos trazer à política portuguesa", diz já o ter feito nas legislativas e que vai continuar a fazê-lo", afirma.

Já no final do discurso anunciou a grande novidade da noite: que apoia Costa no Conselho Europeu. "A Aliança democrática não só apoiará como fará tudo para que essa candidatura tenha sucesso", disse o primeiro-ministro. Afirmou ainda que todos os colegas do PPE já sabiam desta informação antes de ser líder do governo português.

Recorde-se que o PS foi o partido mais votado nestas Eleições Europeias, com 32,1% e oito eurodeputados, nas europeias de hoje, à frente da Aliança Democrática, que teve 31,1% e sete mandatos, segundo os resultados provisórios.