"Condeno nos termos mais veementes o ataque ocorrido na Escola Básica na Azambuja e faço votos de plena e rápida recuperação aos alunos feridos", começou por sublinhar.

Reforçou também que este se tratou de um "ato isolado e de um fenómeno estranho à sociedade portuguesa" que "deve fazer refletir com sentido de responsabilidade todos os que atuam no espaço público".

O esfaqueamento terá tido lugar na Escola Básica 2-3 Da Azambuja por volta das 14h30, confirmou ao SAPO24 fonte do comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

As vítimas são 6 feridos menores, cinco leves e um grave. Foi também feita uma assistência a um adulto professor pela situação de ansiedade vivida no momento do crime.

As vítimas são crianças entre os 12 e 14 anos.

O agressor é um aluno da escola, com 12 anos e os esfaqueamentos ocorreram dentro do estabelecimento escolar, confirmou a GNR local à Lusa.

O aluno está retido pela GNR numa sala de aula à espera da chegada da Polícia Judiciária (PJ).