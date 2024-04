“Um jovem talentoso, um jovem que o país conhece, aqui e ali até polemico, que afronta, é disruptivo, estimula a confrontação com respeito democrático. É o exemplo do que nós queremos: que vale a pena estar em Portugal, lutar por Portugal e ir para a Europa defender os interesses e as cores de Portugal”, afirmou Luís Montenegro, na intervenção de abertura do Conselho Nacional, aberta aos jornalistas.

Montenegro, que não falou no nome de Rui Moreira – que chegou a ser apontado por vários órgãos de comunicação social e pelo comentador televisivo e ex-líder do PSD Marques Mendes como cabeça de lista da AD – disse ter proposto na Comissão Permanente e na Comissão Política o nome de Sebastião Bugalho.

“Vale a pena apostar no futuro, o Sebastião Bugalho é com toda a honra, com muita convicção, o candidato que tenho para vos apresentar e estou convencido que vai fazer a diferença nas próximas eleições europeias”, afirmou.

Montenegro prometeu que irá participar na campanha “ativa e energicamente”, “tanto quanto as funções” de primeiro-ministro lhe permitirem.

“Sei que alguns desdenharam desta minha característica, eu gosto da campanha, eu gosto da rua, estou aqui para ir de porta em porta falar com os portugueses”, prometeu.