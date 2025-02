Na nota emitida pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro expressa “reconhecimento e gratidão” aos secretários de estado que “foram inexcedíveis na dedicação e empenho na concretização do Programa do Governo”.

O agradecimento foi dirigido a Pedro Dantas da Cunha, secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Jorge Campino, secretário de Estado da Segurança Social, Maria João Pereira, secretária de Estado Adjunta e da Igualdade e Maria de Lurdes Craveiro, secretária de Estado da Cultura.

De fora da lista ficou o antigo secretário de Estado Hernâni Dias, que se demitiu a 28 de janeiro e foi exonerado a 29 depois de ter sido noticiado pela RTP que criou duas empresas imobiliárias já enquanto governante, responsável pelo recém-publicado decreto que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a polémica lei dos solos.

Como novo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território é nomeado Silvério Regalado.

Da secretaria de Estado da Administração e Inovação Educativa (MECI) é exonerado Pedro Cunha e nomeada Maria Luísa Oliveira. Já da secretaria de Estado da Segurança Social, é exonerado Jorge Campino e nomeada Filipa Lima.

Foi ainda exonerada como secretária de Estado da Energia Maria João Pereira e nomeado Jean Barroca, enquanto da secretaria de Estado Adjunta e da Igualdade foi exonerada Carla Mouro e nomeada Carla Rodrigues.

Finalmente, como secretária de Estado da Cultura foi exonerada Maria de Lurdes Craveiro e nomeado Alberto Santos.

A posse dos novos membros do Governo terá lugar no Palácio de Belém às 17:30 de quinta-feira.