O presidente do PSD pediu hoje que o partido se apresente nas autárquicas pondo de lado “interesses ou vaidades pessoais” e com abertura de candidaturas à sociedade, reiterando o objetivo de vencer estas eleições no próximo ano.

Na sua intervenção de abertura do 42.º Congresso Nacional do PSD, Luís Montenegro recordou o que disse ao partido há dois anos, na sua primeira reunião magna como presidente social-democrata. “Todos acabámos por compreender aquilo que vos disse no dia 01 de julho de 2022. Não são os eleitores que se enganam. Somos nós que temos de mostrar os méritos das nossas propostas e o mérito das nossas governações”, salientou. Montenegro pediu ao partido que parta para as eleições autárquicas “com este espírito e com esta atitude” que levou o PSD novamente ao Governo. “Os princípios são os mesmos: pôr de lado os interesses ou as vaidades pessoais. Abrir as candidaturas à sociedade. Ouvir e sentir o pulsar da comunidade e apresentar equipas, candidatos e projetos credíveis”, apelou. Se tal acontecer, anteviu, o PSD poderá “reconquistar a liderança da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a liderança da Associação Nacional das Freguesias”, objetivos traçados na sua moção de estratégia eleitoral. Num discurso de cerca de meia hora, Montenegro recordou as vitórias eleitorais do PSD nas regionais dos Açores, em duas da Madeira e, apesar da derrota nas europeias, a vitória nas legislativas antecipadas. Já sobre o compromisso que deixou no congresso de 2022, o programa chamado “Sentir Portugal” e que o levou a visitar os 308 municípios do país, o presidente do PSD voltou a salientar a sua importância. “Deu-nos conhecimento, deu-nos proximidade e não tenho vergonha de o dizer assim, alimentou a nossa paixão pelo povo português, alimentou a nossa paixão pela tradição e pelo sentimento de ser português”, disse.