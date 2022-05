De acordo com o site do PSD, o universo eleitoral para as 11.ªs eleições diretas do partido ronda os 44.300 militantes, aqueles que têm as quotas em dia para poder votar e que irão escolher o 19.º presidente do partido.

A eleição decorre em todo o país entre as 14:00 e as 20:00 e, a partir do fecho das urnas, a secretaria-geral do PSD irá disponibilizar a evolução dos resultados das eleições em tempo real no site, assim como o histórico das eleições anteriores.

A proclamação dos resultados será feita pelo Conselho de Jurisdição Nacional, que acompanhará o processo na sede nacional do partido, em Lisboa.

Simultaneamente, decorre a eleição dos delegados ao 40.º Congresso Nacional do PSD, que se reunirá nos dias 1, 2 e 3 de julho, no Coliseu do Porto.