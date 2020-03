O município foi um dos que aprovaram um parecer contra o aeroporto do Montijo, com os votos a favor dos comunistas, do BE e do vereador eleito pelo PSD, além da abstenção dos socialistas.

Segundo o comunicado das três concelhias, a construção no Campo de Tiro de Alcochete, com as respetivas acessibilidades, teria um custo estimado de 7,1 mil milhões de euros, enquanto o projeto do Montijo custará entre 592,5 milhões e 559 milhões de euros.

“Foi com este enquadramento que foram estudadas as opções de Alverca, Sintra e a Base Aérea n.º 6 do Montijo, tendo-se esta última apresentado como a única capaz de satisfazer o requisito de capacidade sem conflituar com o Aeroporto Humberto Delgado no que respeita à gestão do espaço aéreo”, referiu.

O PS, o PSD e o CDS-PP do Seixal juntaram-se assim à “defesa” da construção do aeroporto no Montijo, considerando que “tem todas as condições para ser um motor de desenvolvimento para a região e também para o concelho”.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral da distrital de Setúbal do PSD, Bruno Vasconcelos, esclareceu hoje que o vereador em causa, Manuel Pires, já não representa o partido porque lhe foi “retirada a confiança política em dezembro do ano passado”.

Ainda assim, frisou que a concelhia apoia o aeroporto do Montijo “dentro dos limites legais”, ou seja, não aprova a revisão da lei para permitir que a infraestrutura seja viabilizada sem o parecer positivo de todos os municípios potencialmente afetados, defendida pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Já o CDS-PP não tem expressão no executivo, mas sim na Assembleia Municipal do Seixal, com um deputado. Este órgão é também constituído por 11 eleitos da CDU, 10 do PS, quatro do PSD, três do BE e um do PAN.

Hoje, após uma reunião com o Governo, os presidentes das Câmaras da Moita e do Seixal, os comunistas Rui Garcia e Joaquim Santos, reiteraram a posição contra o projeto de construção do aeroporto do Montijo, mas afirmaram estar disponíveis para dialogar com o executivo.

De acordo com a Autoridade Nacional de Aviação Civil, numa resposta escrita enviada à Lusa, ainda não se sabe quais são as autarquias que terão parecer vinculativo na viabilização do projeto.

Segundo a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em janeiro, cinco municípios comunistas do distrito de Setúbal emitiram um parecer negativo à construção do aeroporto no Montijo (Moita, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Palmela) e quatro autarquias de gestão socialista (Montijo, Alcochete, Barreiro e Almada, no mesmo distrito) deram um parecer positivo.

Esta situação colocou o projeto em risco porque, segundo a lei, a inexistência do parecer favorável de todos os concelhos afetados “constitui fundamento para indeferimento”.

Em 08 de janeiro de 2019, a ANA – Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa e transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.