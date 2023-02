Convencido de que a equipa vitoriana fez “jogos bem conseguidos” no terreno do rival minhoto, quer para a quinta jornada do campeonato (derrota por 1-0), quer para os oitavos de final da Taça de Portugal (derrota por 3-2), o técnico admitiu que os seus jogadores têm de “perceber porque não conseguiram ganhar”, mas a jogar em casa, com “um apoio provavelmente ainda maior” dos espetadores.

“Teremos de fazer muito do que fizemos nos dois jogos anteriores com o Sporting de Braga, mas também perceber porque não conseguimos ganhar. O foco tem de existir desde o apito inicial até ao fim. Essa foi uma das coisas que nos fez perder pontos [no campeonato] e uma eliminatória”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 21:15 de segunda-feira.

O treinador projetou assim um jogo “diferente” dos anteriores entre vimaranenses e bracarenses, dois conjuntos “em bom momento”, capazes de proporcionarem “um bom espetáculo”, num “dos dérbis mais apaixonantes” do futebol português.

Elogioso para com o “bom campeonato” de uma “competente” formação arsenalista, terceira classificada, com 49 pontos, Moreno recusou ainda que o próximo adversário se possa apresentar “fragilizado” em Guimarães após ter defrontado a Fiorentina (derrota por 3-2), para a Liga Conferência Europa, na quinta-feira.

“Não espero um Braga fragilizado por isso. No início da época, realizámos um jogo na Croácia [com o Hajduk Split, para a Liga Conferência Europa] a uma quinta-feira e começámos o campeonato no domingo seguinte, em Chaves. A resposta da nossa equipa foi boa, com uma vitória [1-0]”, vincou.

Apesar de os defesas Mikel Villanueva, até agora lesionado, e Ibrahima Bamba, suspenso na jornada anterior, estarem novamente disponíveis, Moreno recusou esclarecer se vai apresentar uma equipa com uma retaguarda de três ou quatro elementos, tendo enaltecido a capacidade vitoriana para evitar sofrer qualquer golo nos três jogos anteriores.

“A questão de não sofrer golos satisfaz-me, mas olho para [a equipa como] um todo. Queremos continuar com este registo, com a baliza a ‘zeros’, e melhorar a eficácia ofensiva. Não temos feito os golos que a nossa equipa merece face à qualidade que tem”, frisou.

Questionado sobre o rendimento de Dani Silva, titular no meio-campo vitoriano há sete jogos consecutivos, numa temporada em que se tem consolidado como jogador de equipa principal, após cinco épocas a jogar em formações secundárias do clube, Moreno vincou que o “mérito” é do jogador de 22 anos.

“Tudo o que está a acontecer ao Dani é muito mérito dele. É um miúdo fantástico. Trabalho com ele desde o meu primeiro dia na equipa B [em abril de 2021]. Há dois anos, não era titular na equipa B. Os ‘louros’ têm de ir para o Dani, mas ele tem de provar todos os dias que merece a oportunidade”, disse.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 34 pontos, recebe o Sporting de Braga, terceiro, com 49, em jogo agendado para as 21:15 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.