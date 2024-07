A tripulação da embarcação “Princesa de Peniche”, que esta tarde partiu para a pesca da sardinha, depois de abastecer 2.000 litros de gasóleo no posto da CAPA – Cooperativa dos Armadores da Pesca Artesanal, Peniche, 13 de agosto de 2019. “Quem vai ao mar avia-se em terra” e em Peniche os pescadores fazem jus ao ditado com os barcos atestados e as tripulações convictas de que, pelo menos até ao final da semana, não faltará gasóleo para a faina. CARLOS BARROSO / LUSA

Lusa