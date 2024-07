"Para já tem de se perceber se está alguém dentro da embarcação e têm de ser feitas perícias, através do grupo Mergulho Forense da Polícia Marítima", que vai "ajudar a perceber as causas deste acidente", disse o responsável aos jornalistas.

Uma equipa do grupo Mergulho Forense da Polícia Marítima foi ao local, mas não foi possível entrar na embarcação, que "não está afundada, está a flutuar, mas virada, com redes à volta".

Os mergulhadores foram "fazer uma inspeção para verificar se no seu interior se encontrava alguém ou se encontrava alguém preso também nas redes. O mar não permite que estas equipas de manobradores entrem na embarcação, mas foi visto que não se encontra ninguém preso nas redes". Contudo, "neste momento não há condições oceanográficas que permitam a entrada". Por isso, as autoridades vão "fazer uma avaliação constante" para entrar na embarcação assim que "houver condições".

"Neste momento, estamos a efetuar buscas entre a Praia da Vieira e São Pedro de Moel, no sentido de encontrar as três pessoas que se encontram desaparecidas. Em terra estão duas viaturas Amarok do projeto Sea-Watch. Está também uma equipa do comando local da Polícia Marítima da Nazaré. No ar, encontra-se uma aeronave da Força Aérea, um helicóptero e também um drone da Polícia Marítima da Nazaré. No lado do mar, encontra-se uma embarcação da Estação salva-vidas da Nazaré e encontra-se a caminho um navio da Marinha Portuguesa, o NRP Setúbal."

O comandante nacional revelou que "não é possível saber o que aconteceu" para já e que foi aberto um inquérito para apurar as causas do acidente. "Já foi aberto um inquérito de sinistro marítimo, que é procedimento normal nestas ocasiões. E foi também aberto um inquérito, um processo, no sentido de se apurar quais são as causas destas três mortes. Mas, neste momento, estamos focados nas buscas para encontrar estas três pessoas. Destes 17 elementos que se encontravam a bordo desta embarcação de pesca, 15 são de nacionalidade portuguesa e dois são de nacionalidade indonésia. Estes três elementos que se encontram desaparecidos e as três pessoas que infelizmente faleceram são portuguesas", afirmou aos jornalistas.

A "embarcação está registada no porto da Póvoa do Varzim, mas opera nesta zona e faz porto na Figueira da Foz. Os pescadores que se encontravam a bordo dessa embarcação são da zona da Figueira da Foz."

"Não existia excesso de pessoas a bordo" garante o comandante, salvaguardando que sobre "tudo o resto, não há ainda informação". Acrescenta que vão analisar "se a carga estava bem estivada".

A autoridade marítima afirma que recolheu informações "no sentido de tentar perceber quantas pessoas é que eram no total, portanto já existe a confirmação, através do mestre da embarcação. que estavam 17 pessoas a bordo da embarcação e mais alguma informação no sentido de tentar encontrar estas três pessoas que ainda se encontram desaparecidas. Neste momento estamos focados nas operações de busca e de resgate destas três pessoas."