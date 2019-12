Foi já em 1972 que começou a escrever canções, sendo responsável por centenas de temas resultaram na venda de mais de 60 milhões de cópias pelo mundo, de acordo com o seu website.

Para além das canções acima mencionadas, Willis foi ainda responsável por "What Have I Done to Deserve This", música interpretada pelos Pet Shop Boys com Dusty Springfield, e por "Neutron Dance", das Pointer Sisters, que figura na banda sonora do filme "O Caça-Polícias", pela qual a compositora recebeu o primeiro dos seus dois Grammys.

Willis colaborou também com músicos como Herbie Hancock, James Brown e Bob Dylan, com quem teve "vários interesses comuns, sendo soldagem um deles".

Foi mais tarde, em 1994, que Willis se reuniu com David Crane e Marta Kauffman, os criadores da série "Friends" para escrever "I'll Be There for You", por si caracterizada como "a canção mais branca" que já tinha escrito. Pensada para ser apenas uma pequena introdução, esta acabou por tornar-se uma canção completa, que apenas não venceu um Emmy em 1995 porque essa distinção foi para o tema da série "Star Trek: Voyager".

Às nomeações e distinções acima mencionadas, junte-se ainda o facto de Willis ter sido introduzida ao Songwriters Hall of Fame em 2018. Isto, apesar de ter confessado numa entrevista dada a propósito dessa ocasião ao jornal The New York Times que nunca aprendeu formalmente "a escrever ou a ler música".