O anúncio foi feito nas redes sociais do restaurante, que salienta que Amor Fialho era um "pai, amigo, relações-públicas, gestor e fundador". Porém, na casa onde trabalhou toda a vida era apenas o Sr. Amor.

O restaurante recorda ainda que Amor Fialho, com 89 anos, "dedicou a sua vida à gastronomia portuguesa, nomeadamente à defesa da gastronomia alentejana, que serviu e serve de inspiração as novas gerações".

O restaurante 'Fialho', em Évora, foi fundado por Manuel Fialho, em 1945, mas apenas ganharia a fama atual com os três filhos: Amor, Gabriel e Manuel. A referência alentejana é atualmente gerida pelo filho de Amor, Rui, e pela sobrinha, Helena.

Quem visitava o restaurante poderá recordar que Amor Fialho era o responsável pela sala e anfitrião do restaurante que hoje em dia tem fama internacional, tendo sido agraciado por visitas de grandes figuras de destaque como a atriz americana Jane Russell ou o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair.

O restaurante informa ainda que as cerimónias fúnebres de Amor Fialho irão decorrer em Évora. Este sábado terá lugar o velório, na Igreja de São Tiago, pelas 18:00.

Já no domingo, será a vez do funeral às 14:00, no Cemitério dos Remédios.

Recorde-se que o restaurante 'Fialho', em Évora, foi vencedor de diversos prémios gastronómicos, incluindo Garfo de Ouro e Garfo de Prata, o "Prémio Excelência" na área do Turismo das PME, o "Prémio Empresa" na área do Turismo, atribuído pela Universidade de Évora, e a Medalha de Ouro de Mérito Turístico.