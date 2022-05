O cardeal Angelo Sodano, Secretário de Estado emérito e Decano emérito do Colégio Cardinalício, morreu na sexta-feira, revelou hoje o Vaticano, numa nota assinada pelo próprio Papa Francisco.

"O desaparecimento do Cardeal Angelo Sodano elevou na minha alma sentimentos de gratidão ao Senhor pelo dom deste estimado homem da Igreja, que viveu o seu sacerdócio com generosidade, primeiro na diocese Asti e depois, pela mais longa existência do seu serviço na Igreja da Santa Sé", escreveu o Santo Padre.

De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, o cardeal de 94 anos morreu em Roma, vítima de complicações provocadas pela Covid-19. A infeção provocada pelo vírus SARS-CoV-2, associada a outras doenças, complicou o estado de saúde do clérigo nos últimos dias, tendo falecido na sexta-feira.

Sodano foi secretário de Estado dos Papas João Paulo II, que o nomeou em 1991, e de Bento XVI que, em setembro de 2006, aceitou a sua renúncia.

Um dos momentos mais marcantes da sua vida aconteceu a 13 de maio de 2000, quando, a pedido de João Paulo II, revelou ao mundo a terceira parte do Segredo de Fátima.

Na descrição do Segredo, presente na quarta Memória da Irmã Lúcia, escrita em 1944, o cenário descrito "trata-se de uma espécie de via-sacra que é a vida da humanidade, como lhe chamou o cardeal Angelo Sodano, Secretário de Estado do Vaticano, ao anunciar em Fátima a terceira parte do Segredo, sobre o sofrimento provocado pela maldade do homem que não é necessariamente uma inevitabilidade, mas que acontece justamente por causa dela".