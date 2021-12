"Estou de coração partido a informar-vos que, esta noite, Anne faleceu devido a complicações resultantes de um AVC", disse o também escritor numa mensagem na sua conta do Twitter e na página da autora no Facebook.

Anne Rice será sepultada numa cerimónia privada no mausoléu da família no cemitério Metairie em Nova Orleães, onde nasceu, acrescentou Christopher Rice, citado pelas agências de notícias Associated Press e EFE.

"Entrevista com o Vampiro", um livro de 1976 que foi adaptado para um filme homónimo com Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas, entre outros, em 1994, foi o primeiro de uma série chamada “As Crónicas dos Vampiros”, composta por 13 romances.

Autora de mais de 30 romances na área da literatura de fantasia e gótica, Anne Rice tem uma grande parte da sua obra editada em Portugal pela Publicações Europa-América.