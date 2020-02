Saiu do partido, sem falar com Cunhal, em 3 de outubro de 1991, dia em o PSD ganhou a segunda maioria absoluta, entregando uma carta na sede da Soeiro Pereira Gomes, em Lisboa.

“Saí nesse dia, mas já tinha decidido abandonar cerca de dois meses antes, quando, ao arrepio do Comité Central, a Comissão Política entendeu apoiar publicamente o golpe – que depois foi derrotado – contra Mikhail Gorbachev. Aí percebi que não tinha mais nada a fazer dentro do Partido Comunista”, recordou, numa entrevista ao Expresso, em fevereiro de 2000.

Em 1992, esteve na fundação da Plataforma de Esquerda com outros ex-comunistas, como Barros Moura, Raimundo Narciso, já de aproximação ao PS de António Guterres, afastando-se de dirigentes como Miguel Portas e Daniel Oliveira, mais tarde fundadores do Bloco de Esquerda.

Com a chegada de António Guterres à liderança do PS, tornou-se um dos "independentes" que ajuda ao lançamento dos Estados Gerais para uma Nova Maioria, que abriu o caminho à vitória dos socialistas nas legislativas de 1995.

Com o PS no Governo, Pina Moura, que viria a tornar-se militante naquele ano, é um dos "braços direitos" de Guterres, o que lhe vale a alcunha de "cardeal".

Foi Jorge Coelho, do chamado “núcleo duro” do guterrismo, quem leu um artigo no Avante!, em que surgia o título eclesiástico, comparando Guterres e Pina Moura com Luís XII e Richelieu.

A partir daí, o próprio líder do PS usava, por graça, esse cognome, ao contrário dos críticos e da oposição, que o usavam com ironia.

De secretário de Estado Adjunto de António Guterres, em 1995, passa, sucessivamente, pela pasta da Economia, sucedendo a Daniel Bessa e a Augusto Mateus. Em 1999, ganha novo cognome, o “superministro”: junta as pastas da Economia e das Finanças, que concentra toda a política económica.

Com a queda de Guterres, em 2002, Pina Moura continua na Assembleia da República, onde chegara em 1995, e iniciou uma carreira ligado a grandes empresas.

Foi administrador da Galp e presidente da Iberdrola Portugal - em acumulação com o cargo de deputado, o que lhe valeu uma onda de críticas no partido e fora dele.

Foi em 2007 que deixou todos os seus cargos partidários para assumir um lugar na administração na Media Capital, dona da TVI, que acumulou com o de presidente da Iberdrola, que ocupou até 2013.

Em 2005, em resposta à pergunta de O Independente sobre como é que um comunista convicto se transforma em gestor do capitalismo internacional, Pina Moura respondeu: "Convivo muito bem com aquilo que fui e com aquilo que sou. Nunca serei prisioneiro de uma tirania mediática. Estou muito bem comigo próprio e isso é que conta".

Nos últimos anos, após ter adoecido, Joaquim Pina Moura retirou-se da vida pública, fazendo algumas estadias na zona de Loriga, sua terra natal.