"Vila Flor perdeu hoje um homem grande, um homem com uma cultura democrática invejável, um homem sempre disponível para todos, com um grande sentido de ética e integridade, um homem com uma generosidade ímpar”, disse à Lusa o atual presidente da Câmara, Fernando Barros.

Artur Pimental foi eleito pela primeira para presidente da Câmara de Vila Flor em 1993 como presidente da Câmara de Vila Flor, lugar que ocupou durante duas décadas (cinco mandatos).

Para o atual autarca, que foi vice-presidente da Câmara de Vila Flor ao lado de Artur Pimentel, durante duas décadas, este desaparecimento é uma perda grade para o concelho.

"Neste momento é muito difícil falar do Dr. Artur Pimentel. Era amigo do seu amigo e muito chegado á pulação ", vincou Fernando Barros

O funeral, segundo informou o município de Vila Flor, no distrito de Bragança, terá lugar, no domingo, na igreja matriz da vila, pelas 17:00.

A Câmara decretou três dias de luto e a bandeira do concelho foi colocada a meia haste.