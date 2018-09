Nascido a 25 de janeiro de 1922 em Génova, no noroeste de Itália, o geneticista e investigador dedicou a vida ao estudo da história do Homem com os instrumentos da biologia e foi um dos expoentes máximos da ciência ao nível mundial.

Entre as suas ideias principais, há uma a que dedicou décadas de investigação: a de comparar a difusão de genes e a evolução cultural humana mediante a construção da primeira árvore genealógica da humanidade, com base não só em dados biológicos, mas também arqueológicos e linguísticos.

Criou também um novo campo de investigação, combinando a demografia com análises de grupos sanguíneos da população.

Os seus estudos permitiram encontrar, no atual património genético humano, as pegadas deixadas pelos grandes movimentos migratórios do passado e elaborar um modelo de difusão da cultura no Neolítico.

No seu trabalho, ocuparam igualmente um espaço relevante as investigações genéticas sobre populações primitivas, como os pigmeus africanos.

Ao longo da vida, articulou a sua faceta de professor com a divulgação científica em encontros e conferências por todo o mundo.

De entre as suas obras, destacam-se “Genetics, Evolution and Man” (com Walter Fred Bodmer, 1976), “The History and Geography of Human Genes” (com Paolo Menozzi e Alberto Piazza, 1994), “Genes, Peuples et Langues” (1996), “L’Évoluzione della Cultura” (2004) e “Consanguinity, Inbreeding and Genetic Drift in Italy” (2004).

Foi membro da Royal Society desde 1992 e, entre os muitos galardões que recebeu contam-se a Medalha de Ouro do Conselho Nacional de Investigação de Itália (CNR) e o Prémio Balzan (1999).