Ruth Westheimer, era a avó psicóloga que, como “Dra. Ruth”, se tornou a conselheira sexual mais conhecida da América com os seus programas de rádio e televisão humorísticos, nos anos 80. Morreu esta sexta-feira em sua casa na cidade de Nova Iorque, aos 96 anos.

A morte foi confirmada por um porta-voz, Pierre Lehu, avança o jornal norte-americano New York Times.

Ruth Westheimer, conhecida como 'Doctor Ruth', sobreviveu ao Holocausto durante a infância e tornou-se mundialmente conhecida como a terapeuta sexual que tinha programas de rádio e televisão.

Aprendeu sobre sexo pela primeira vez quando tinha 10 anos e tirou o "manual de casamento" dos seus pais de um armário trancado, conta a agência Reuters. O que encontrou nessas páginas iria conduzi-la a uma carreira que incluía fama internacional, livros, vídeos institucionais, palestras, ensino, um programa de rádio, inúmeras aparições na televisão, uma coluna sindicalizada e até mesmo um jogo de tabuleiro "Good Sex".

Conhecida universalmente como "Dra. Ruth", esta mulher de 1,40 m de altura, com um sotaque alemão característico, falava sobretudo das alegrias do bom sexo, do sexo ótimo e, especialmente, do sexo seguro.