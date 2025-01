Roger Thiberville faleceu em agosto deste ano aos 91 anos de idade. Descendente de donos de vinhas, com várias propriedades em Paris, trabalhou como meteorologista durante a sua vida e apesar de nunca ter visitado a cidade na Normandia, França, que lhe deu o último nome, deixou a sua fortuna, estimada em 10 milhões deu euros, à pequena cidade de cerca de 1700 habitantes.

Numa entrevista a uma rádio local, Guy Paris, o presidente da Câmara de Thiberville, explicou que a herança é cerca de cinco vezes maior do que o orçamento municipal e que ainda "não sabem ao certo o que vão fazer" com o dinheiro, mas que "não o vamos gastar todo. Vamos integrá-lo no nosso orçamento. Temos alguns projectos: um jardim público com um parque infantil, um campo de petanca com painéis solares que servirão de sombra, a renovação da escola primária, um campo de futebol sintético”, disse Paris.

Segundo explicou Paris a única ligação de Thiberville à cidade era o seu nome e que, segundo ele, o benfeitor da cidade tinha vivido “humildemente em Paris”, onde possuía quatro apartamentos no sudeste da cidade. Surpreendentemente não se conhecem fotografias de Thiberville. O único desejo declarado do benfeitor era que as suas cinzas fossem colocadas num monumento no cemitério da cidade.

“O senhor Thiberville não exigiu nada em troca do seu legado, mas nós devemos-lhe pelo menos isso”, disse o presidente da câmara.