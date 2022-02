Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e deputado socialista, morreu esta segunda-feira aos 51 anos. A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada por vários meios de comunicação.

Rocha Andrade foi eleito deputado à Assembleia da República, em 2015, pelo círculo de Aveiro e, entre 2015 e 2017, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Foi Subsecretário de Estado da Administração Interna no XVII Governo Constitucional (2005-2008).

Fernando António Portela Rocha de Andrade, que completou 51 aos no passado dia 19, era licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e tinha doutoramento na especialidade de Ciências Jurídico-económicas.

Foi membro da primeira equipa do Secretariado Nacional do PS liderada por António Costa a partir de novembro de 2014.

Na equipa que elaborou o cenário macroeconómico do programa eleitoral que o PS apresentou para as legislativas de 2015, que foi liderada pelo atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, Fernando Rocha Andrade foi o único elemento que não tinha formação profissional de economista.

Fernando Rocha Andrade licenciou-se em Direito em janeiro de 1995 com uma média de 16 valores e concluiu o mestrado em jurídico-económicas em 2002.

Docente da Faculdade de Direito de Coimbra desde 1995, lecionou nas disciplinas de Economia Política, Economia e Finanças Públicas e Finanças Públicas I e II, da licenciatura em Direito; e de Finanças Públicas da Licenciatura em Administração Público-Privada.

Ainda em relação ao plano da ação governativa, Fernando Rocha Andrade foi adjunto de António Costa quando o atual primeiro-ministro desempenhou as funções de ministro dos Assuntos Parlamentares no XIII Governo Constitucional (1995-1999), o primeiro liderado por António Guterres.

No segundo executivo de António Guterres, entre 2000 e 2002, foi novamente Adjunto de António Costa como ministro da Justiça no XIV.

Desempenhou ainda funções de assessor do presidente do Tribunal Constitucional em 2003, foi administrador não executivo e membro da comissão de auditoria da REN, Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (2008-2011).