"É com grande tristeza que a Fundação FW de Klerk anuncia a morte do ex-presidente FW de Klerk, de forma tranquila na sua residência de Fresnaye esta manhã, depois de uma lutar contra um cancro", anunciou a organização em um comunicado.

O ex-presidente sul-africano Frederik Willem de Klerk, o último chefe de Estado africânder do país e Nobel da Paz em 1993, em conjunto com Nelson Mandela, tinha revelado no início deste ano, no dia do seu 85.º aniversário, que tinha sido diagnosticado com mesotelioma, um cancro raro, mas grave, que afeta o mesotélio, um tecido que reveste os pulmões, o estômago, o coração e outros órgãos.

De Klerk, Presidente da África do Sul entre 1989 e 1994, foi o líder que abriu a porta ao desmantelamento do ‘apartheid’, em 1990, num cenário de grande pressão internacional e depois de mais de 40 anos de opressão sobre a maioria “não branca” no país.

Apesar deste feito, e de ter servido como vice-presidente no primeiro Governo democrático da África do Sul, sob a liderança de Mandela, o legado de De Klerk continua controverso neste Estado da África Austral.

De Klerk e Mandela foram galardoados em conjunto com o Prémio Nobel da Paz em 1993 devido ao “seu trabalho para um fim pacífico do regime do ‘apartheid’ e pelo lançamento das bases para uma nova África do Sul democrática”.