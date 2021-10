Gilberto Braga tinha Alzheimer e estava internado há algumas semanas no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

De acordo com o G1, Braga sofreu uma septicemia (resposta exagerada a uma infeção no corpo). A publicação, que cita uma fonte familiar, escreve que o novelista "vinha há alguns anos com vários problemas de saúde e passou por uma cirurgia na coluna, uma no coração e uma hidrocefalia".

Criador de vilões inesquecíveis, é o nome por trás de vários sucessos, inclusive em Portugal, como "Escrava Isaura", "Dancin' Days" ou "Vale Tudo".

Braga, um dos mais importantes autores de novelas brasileiro, aprimorou o género do “quem matou?”, como em "Força de Um Desejo", de 1999 — quem matou o Barão Henrique Sobral?.

Em 2008, com "Paraíso Tropical", foi recebeu a indicação ao Emmy Internacional de Melhor Telenovela.

Gilberto Braga escreveu mais de 20 novelas. Os seus últimos trabalhos como autor principal, ambos na Globo, foram "Insensato Coração", de 2011, e "Babilónia", de 2015.