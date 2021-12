Reid, de 82 anos, foi o líder da maioria democrata no Senado de 2007 a 2014, e também o líder da minoria do Senado de 2005 a 2006 e de 2015 a 2016, ano em que se despediu do Congresso, onde esteve durante 34 anos.

Em 2009, como líder da câmara alta do Congresso norte-americano, conseguiu a aprovação da Lei dos Cuidados Acessíveis, conhecida como "Obamacare".

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Reid era um "querido amigo e um gigante da história" do país.

Na mesma nota, Biden lembrou as duas décadas em que serviram juntos no Senado e os oito anos em que trabalharam juntos, quando era vice-presidente de Barack Obama (2009-2017), notando que Reid liderou "batalhas" para dar às tropas o que precisavam em tempo de guerra e no regresso a casa, sem "nunca esquecer as suas humildes raízes".

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, anunciou que as bandeiras do Capitólio vão ficar a meia haste em honra do antigo senador democrata.