Nascida em 15 de julho de 1933, em Lisboa, Maria de Jesus Brito Lamas Moreira Serra Lopes exerceu o cargo de bastonária entre 1990 e 1992.

“O Senhor Bastonário, Prof. Doutor Luís Menezes Leitão, e o Conselho Geral manifestam o seu mais profundo pesar pelo falecimento da nossa Ilustre Colega, Maria de Jesus Serra Lopes, e apresentam sentidas condolências à sua família”, lê-se no comunicado.

Maria de Jesus Serra Lopes licenciou-se em julho de 1956 na Faculdade de Direito da Universidade Lisboa e inscreveu-se como advogada em 03 de julho de 1959, exercendo a profissão na comarca da capital portuguesa.

“Desempenhou vários cargos na Ordem dos Advogados, entre os quais o de membro do Conselho Geral entre 1981 e 1983, Presidente da Comissão de Legislação de 1981 a 1983, Vogal do Conselho Superior de 1984 a 1986, Vice-Presidente do Conselho Superior de 1987 a 1989”, relembra a nota.

Em 1996, Maria de Jesus Serra Lopes foi agraciada com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e em 2005 com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

“Por deliberação do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, de 26 de abril de 2016, foi concedida à Bastonária Maria de Jesus Serra Lopes a Medalha de Ouro da Ordem dos Advogados, entregue nas comemorações do Dia do Advogado”, é acrescentado.

