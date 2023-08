Ao The Hollywood Reporter, Morgan Margolis confirmou a morte do pai, que morreu esta quinta-feira no Mount Sinai Hospital.

Mark Margolis contou com vários projetos ao longo da sua carreira além das séries Breaking Bad e Better Call Saul. Entre os trabalhos, deu vida a Alberto "The Shadow" em Scarface, nos anos 80, ou à personagem Antonio Nappa em Oz, da HBO.

Mais recentemente, para além das séries onde interpretou Hector Salamanca, o ator também interpretou Carmine Conti, em You Honor, contracenando novamente com Bryan Cranston, ator que interpretou o protagonista principal, Walter White, em Breaking Bad.