Mary Quant, a responsável pela criação da minissaia na década de 1960, "morreu pacificamente em casa em Surrey, no Reino Unido, esta manhã", confirmou a família da designer de moda britânica, numa nota citada pela BBC.

Era "uma das estilistas mais reconhecidas internacionalmente do século XX e uma inovadora notável", frisou ainda a família.

Mary Quant nasceu a 11 de fevereiro de 1934, em Londres, e estudou na Escola de Arte Goldsmith, entre 1950 e 1953. Em 1955, quando tinha apenas 21 anos, abriu uma loja na zona de Chelsea, atingindo o sucesso, como reconhecido na nota que dá conta da sua morte: "os seus talentos criativos e perspicazes rapidamente estabeleceram uma contribuição única para a moda britânica".

As criações de Mary Quant eram essencialmente destinadas aos jovens, o que representou uma grande viragem no mundo da moda internacional.

Entre as saias de pregas, as meias brancas e os sapatos com fivelas, estava assim criado o chamado "Chelsea Look", que levou a minissaia a todo o mundo.