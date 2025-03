Um jornalista norte-americano perguntou a Volodymyr Zelensky porque este não vestia "um fato", salientando mesmo que este desrespeitava os norte-americanos aos surgir com roupa militar no Salão Oval da Casa Branca, onde se reuniu com Donald Trump. Estas declarações tornaram-se virais e a estilista que veste o presidente ucraniano agradece, salientando que as vendas da indumentária dispararam.

De acordo com a estilista Elvira Gasanova, criadora da peça, as encomendas não têm parado de aumentar desde a intervenção de Zelensky.

"As vendas da camisa polo de malha Damirli usada por Zelensky aumentaram este fim de semana. Agora, muitas pessoas estão a comprar a camisola, que é vendida por 215 euros. Hoje tivemos muitas encomendas da América. Talvez queiram algo que um presidente ucraniano usou num momento histórico", disse a criadora de moda, elogiando também a postura de Zelensky.

"Na minha opinião, o nosso presidente mostrou realmente a sua mente heróica. É realmente difícil para os outros compreenderem tudo o que vimos. Estou realmente orgulhoso dele, porque toda a gente fora da Ucrânia só vê a guerra na TV ou nas redes sociais. Mas estamos a viver esta guerra. Não falamos apenas sobre ela. É por isso que só o nosso presidente ucraniano pode falar sobre ela", disse Gasanova, que já tinha também comentado a escolha de Zelensky quando este se deslocou à Casa Branca.

"Hoje, num momento crucial da batalha da Ucrânia pelo seu futuro, o Presidente da Ucrânia não escolhe um fato tradicional, mas sim um visual total da marca ucraniana Damirli. A camisa polo não é apenas uma peça de vestuário: é o uniforme de um guerreiro moderno, um símbolo do espírito inquebrável de uma nação que luta pela sua liberdade. Esta escolha marca um novo código de liderança: força nascida na simplicidade e resiliência. Damirli, criada na Ucrânia e para a Ucrânia, torna-se a voz de uma geração onde a moda transcende a estética, transformando-se num poderoso símbolo de desafio e fé na vitória", escreveu