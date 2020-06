Com uma carreira de 70 anos, Carl Reiner ficou conhecido sobretudo por ter criado a série de televisiva de comédia “The Dick Van Dyke Show”, exibida nos anos 1960 na CBS, que popularizou o ator Richard Van Dyke e com a qual venceu vários prémios Emmy, de televisão.

Antes da criação desta série, na qual também entrou como ator, Carl Reiner trabalhou em musicais na Broadway, participou no programa “Your Show of Shows”, de Max Liebman, e co-assinou um célebre ‘scketch’ de humor “2.000 Year Old Man” com Mel Brooks, no programa “The Steve Allen Show”.

Foi durante a temporada televisiva da série “The Dick Van Dyke Show” que Carl Reiner se estreou como realizador, ao rodar o filme “Onde começa o sucesso?”, de 1967, ao qual se seguiram, entre outros, “Alguém lá em cima gosta de mim” (1977) e “Tonto” (1979), um dos primeiros filmes do ator de comédia Steve Martin.

Nos anos 1990, Carl Reiner ainda receberia um Emmy de melhor ator secundário na série televisiva “Doido por ti”, com Helen Hunt e Paul Reiser.