Conhecido pelo nome artístico Alex, Francisco António Rodrigues celebrizou-se junto do público com o tema "Mister Gay".

"Vimos por este meio informar que o sr. Francisco António se encontrava, desde a passada sexta-feira, internado no Hospital São Bernardo em Setúbal, tendo vindo a falecer esta manhã", lê-se numa publicação na sua página de Facebook.

Uma publicação posterior dá conta de que o velório do cantor vai decorrer esta sexta-feira, 10 de março, na Capela da Amora.

Segundo o jornal Comércio do Seixal e Sesimbra, Francisco António foi dono de uma longa carreira, tendo gravado 89 álbuns e e mais de 800 temas originais.

O mesmo meio de comunicação informa que o cantor, nascido em Portimão, iniciou a sua carreira nos anos 60, tendo atuado em vários países africanos como Moçambique, Angola, África do Sul e Zimbabwe.

Em Portugal, Francisco António atuou no Teatro ABC, na revista “Vinho Novo”. É destacada a vitória no Festival Internacional de Sapporo, no Japão, em 1978 com a música “Mitchió, Mitchió”.

O cantor viveu em França, para onde se mudou com a sua família, tendo atuado em vários países por toda a Europa.