Jean-Louis Tauran, que serviu na Cúria como “ministro” das Relações Exteriores do Vaticano, foi quem a 13 de março de 2013 anunciou o tradicional “Habemus Papam” na eleição de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco.

O cardeal francês, que sofria da doença de Parkinson desde 2012, foi nomeado camerlengo em 2014, a figura que administra a Santa Sé no período entre a morte do papa e a eleição do novo.

O cardeal, considerado um homem inteligente, trabalhador e incansável, ocupou altos cargos com os três últimos papas.

Com João Paulo II, Tauran foi secretário de Relações com o Estado, uma espécie de ministro das Relações Exteriores do Vaticano, e depois o papa polaco colocou-o no comando da Biblioteca e do Arquivo Secreto do Vaticano.

O papa Bento XVI deu-lhe também uma posição importante na Cúria: presidente do Diálogo religioso com o objetivo de relançar as relações com o Islão.