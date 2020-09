Em comunicado a Presença fala de Espadinha como "um leitor apaixonado e compulsivo", que publicou escritores como Nadine Gordimer, Günter Grass, Imre Kertész e os portugueses Alçada Baptista, Augusto Abelaira, Fernanda Botelho e David Mourão-Ferreira, entre outros.

Foi também responsável por editar autores como Vergílio Ferreira, Eduardo Lourenço, Umberto Eco, George Steiner, o poeta Ruy Belo, Ruy Cinatti, Helder Macedo, tendo, durante a carreira também editado Álvaro Manuel Machado, João Miguel Fernandes Jorge, Vasco Graça Moura e Joaquim Manuel Magalhães.

Recentemente incluiu no seu catálogo autores como J. K. Rowling, autora dos livros da saga Harry Potter, Ken Follett, Suzanne Collins e Orhan Pamuk, Prémio Nobel de Literatura de 2006.

Francisco José da Conceição Espadinha nasceu a 30 de junho de 1934, era licenciado em Direito, pela Universidade de Lisboa, e fundou a Editorial Presença em 1960.

"A década inaugural de 1960 foi marcada pela publicação de teatro e de ensaio. A imagem do editor fica ligada a essa vertente inovadora", diz a Presença. "O primeiro livro a ser publicado foi 'Kean', uma peça de teatro, do filósofo francês Jean-Paul Sartre. 'Molloy', de Samuel Beckett foi também lançado nessa época. Destacou-se na área da poesia com a coleção de referência 'Forma', e o livro de estreia de Daniel Filipe, 'A Invenção do Amor'", refere a mesma fonte.