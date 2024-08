Segundo o Exército, que divulgou a notícia nas redes sociais, o corpo do general Salazar Braga "estará em Câmara Ardente, no dia 8 de agosto, a partir das 18h00, na Capela Mortuária da Igreja de Laveiras, em Caxias".

"A Missa será no dia 09 de agosto, às 14h00, seguindo-se o Funeral, no Crematório de Barcarena, às 15h30", é ainda referido.

"O presidente da República lamenta o falecimento do General Jorge da Costa Salazar Braga e envia as mais sentidas condolências à família, aos amigos e ao Exército Português", lê-se numa nota oficial da Presidência da República.

Chefe do Estado-Maior do Exército entre 1983 e 1986, o General Salazar Braga foi o primeiro CEME nomeado nos termos da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, e constituiu-se como uma ilustre personalidade da vida militar portuguesa, tendo sido várias vezes agraciado pelo Estado Português, nomeadamente com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis.

O Exército considerou que o general Jorge da Costa Salazar Braga “honrou, em todas as circunstâncias, os valores militares e o Exército que devotadamente serviu, afirmando-se pelas suas qualidades de liderança e clarividência, tendo marcado sucessivas gerações pela sua experiência, assim como pela determinação e coragem que o distinguiram ao longo de uma ímpar carreira”.

De acordo com o ramo, o general serviu em vários dos mais elevados cargos militares, tendo sido Diretor do Departamento de Operações, Diretor do Departamento de Logística, Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, além de chefe do Estado-Maior do Exército.

A sua carreira militar valeu-lhe um conjunto vasto de condecorações, entre elas, o Grau de Comendador da Ordem Militar de Avis, duas Medalhas de Ouro de Serviços Distintos, uma com Palma, três Medalhas de Prata de Serviços Distintos, uma com Palma, a Medalha de Mérito Militar, de 2.ª Classe, a Medalha D. Afonso Henriques – Mérito do Exército, de 1.ª Classe, entre outros reconhecimentos, incluindo internacionais.